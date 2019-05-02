Trabzonspor'dan Galatasaraylı Sinan Gümüş'e teklif

Trabzonspor'un sezon sonu Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş'e 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da forma giyen Sinan Gümüş'ün sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Sarı-kırmızılı takımın kontrat yenilmeyi düşünmediği Gümüş, Süper Lig'de forma giymek istiyor.

25 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la maya oturduğu öğrenildi. Bordo-mavili takım Sinan Gümüş'e 2+1 yıllık teklifte bunulundu. Başarılı futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor.

Sinan Gümüş'e bonservis ve imza parası vermeyecek olan Trabzonspor, futbolcuya performansa bağlı olarak bir sözleşme teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

Sinan Gümüş değerlendirmek için süre istedi

İki kanatta ve forvet bölgesinde görev yapabilen Sinan Gümüş, teklifi değerlendirmek için süre istedi.

1.79 boyundaki Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla 113 maça çıktı (5221 dakika), 32 gol atıp 16 da asist yaptı.