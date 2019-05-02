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İmamoğlu makamındaki o fotoğrafı değiştirdi

İmamoğlu makamındaki o fotoğrafı değiştirdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, makam odasındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının yerini değiştirdi. İşte Erdoğan'ın fotoğrafının yerine gelen o yeni fotoğraf;

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun makam odasındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının yeri değiştirilirken, masanın arkasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi asıldı.

Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyareti sırasında çekilen fotoğrafta çalışma masasının arkasında yeni bir Atatürk resminin asılı olduğu görüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirildiği iddia edildi. Bunun üzerine İmamoğlu'nun makam odasının fotoğrafı paylaşıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının indirilmediği, yerinin değiştirilerek yan taraftaki duvara asıldığı belirtildi.

Yeni asılan Atatürk fotoğrafının İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde makam odasında asılı olan fotoğraf olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun, Atatürk'ün depremzede bir vatandaş ile ilgilenirken resmedildiği eseri, belediye başkanı ile halk ilişkisine yönelik güzel bir enstantane olduğu için çok sevdiği ve bu nedenle Beylikdüzü'nden İBB'deki makam odasına getirdiği belirtildi.

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