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Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı

İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde, 5 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından suçu öven paylaşımda bulunan kadın, İzmir'de gözaltına alındı.

İSTANBUL'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir" paylaşımında bulunduğu tespit edilen kadın, İzmir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması sonrası sosyal medya hesabından, "4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de yaşadığını tespit etti.

Karşıyaka'daki evinde gözaltına alındı

Zanlının M.I.T. olduğunu belirleyen ekipler, kadını Karşıyaka ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Sosyal medya hesabında 'yaşam koçluğu yaptığı' yönünde bilgiler bulunan M.I.T.'nin bu işi yapmadığını beyan ettiği ve emekli olduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli kadının ifadesinde ise yaptığı paylaşımdan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Sosyal medya hesabından yorum olarak paylaşmıştım. Çok pişmanım. Silmeye çalıştım ama silene kadar hemen dağıldı" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayın geçmişi

İstanbul Küçükçekmece'de, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V. tutuklanmıştı. Gözaltına alınan kadın, 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir" paylaşımında bulunmuştu.

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