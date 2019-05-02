HABER /  GÜNCEL

KPSS sorularının sızdırılması davasında 64 sanığa hapis

KPSS sorularının sızdırılması davasında 64 sanığa hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin açılan beşinci davada 64 sanık 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile firari Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz 6 yıl 3'er ay, gazeteci Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma karara bağlandı.

Buna göre, sanıklardan Emre Kazan ve Önder Kavakoğlu, "silahlı terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan 12 yıl 6'şar ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılırken, sanıklardan Kazan hakkında yakalama kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

Sanıklar Özcan Solmaz, Fatih Hayal ve gazeteci Mehmet Baransu'nun ağabeyi Yalçın Baransu "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme sanıklardan 27'sini "silahlı terör örgütü üyesi" olmak suçundan 6 yıl 3'er ay, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.

Dolandırıcılık suçundan mahkum olan sanıklar, kamuda çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaşın iki katı kadar para cezasına da çarptırıldı.

FETÖ elebaşı ile Adil Öksüz'ün akrabaları da mahkum oldu

Sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen ile örgütün darbe girişiminde rol aldığı belirlenen firari sivil imamı Adil Öksüz'ün akrabası Sahure Öksüz'ün de arasında bulunduğu 32 sanık ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılandığı başka bir davada "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan mahkum olan bir sanık hakkında bu suçtan açılan kamu davasının reddi, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise beraatı kararlaştırıldı.

Mahkeme, firari 22 sanık hakkındaki kamu davasının ise ayrılmasına karar verdi.

İlgili Haberler
KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman? KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu KPSS lisans sınavı ne zaman 2019 başvurular ne zaman? Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı KPSS şartı var mı İşte şartlar 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman ÖSYM takvimi 2019 KPSS lisans sınavı ne zaman ÖSYM takvimi
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı
FETÖ'cünün 'maraton' yalanı tutmadı
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'a ziyaret
Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı
Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı
Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih kesinleşti!
Deniz Çakır'ın hakim karşısına çıkacağı tarih kesinleşti!
PFDK ceza yağdırdı! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'ın cezası belli oldu
PFDK ceza yağdırdı! Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar'ın cezası belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu eylül ayında başlayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu eylül ayında başlayacak
ÖNCEKİ HABERLER
TCMB'den kritik yeni swap hamlesi! 6 Mayıs'ta başlayacak
TCMB'den kritik yeni swap hamlesi! 6 Mayıs'ta başlayacak
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yoğun bakıma kaldırıldı
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yoğun bakıma kaldırıldı
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 51. bölüm fragmanı
Diyabet hastaları oruç tutmalı mı? Eğer Tip 1 ise...
Diyabet hastaları oruç tutmalı mı? Eğer Tip 1 ise...
Fehmi Koru'dan bomba "Gül" ve "Yeni parti" iddiası: Kurulacaksa 2 yeni parti kurulur
Fehmi Koru'dan bomba "Gül" ve "Yeni parti" iddiası: Kurulacaksa 2 yeni parti kurulur
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
65 yaş maaşı ne zaman yatacak mayıs ayı yaşlılık maaşı ödemesi
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm 2. fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 31. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar