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Sihirbaz asistanıydı İngiltere'nin ilk kadın Savunma Bakanı oldu

Sihirbaz asistanıydı İngiltere'nin ilk kadın Savunma Bakanı oldu

İngiltere'de Gavin Williamson'ın 'bilgi sızdırma soruşturması' sonrası görevden alınması sonrası Penny Mordaunt, İngiltere'de Savunma Bakanlığı koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

Eski Uluslararası Kalkınma Bakanı olan Penny Mordaunt, Gavin Williamson'ın görevden alınmasının ardından geçtiğimiz gün görevi devraldı.

2005 yılında Muhafazakâr Parti’den siyasete atılarak 29 yaşında en genç parlamenterler arasında Avam Kamarası’na seçilmeyi başaran Mordaunt, renkli geçmişiyle de biliniyor. 

Geçmişte sirklerde sihirbaz yanında asistanlık yapan Penny Mordaunt, deniz subayı olan babasının ısrarıyla daha sonra Kraliyet Donanmasına kadın asker olarak yazıldı ve donanmada görev aldı.

Milletvekili iken 2014 yılında ITV kanalının çok izlenen reality şov programı Splash’a katılarak birinci olan ve ödülünü kimsesiz çocuklar için bağışlayan Mordaunt, Brexit referandumunda da dönemin Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Başkanı David Cameron’a da bayrak açan ilk isimlerdendi.

Mordaunt 2011 yılında da 'Parlamentonun en seksi milletvekili' seçilmişti.

İlk kadın Savunma Bakanı'nın mesleki geçmişi, William Hague’nin basın ofisinde liderliğinde eski ABD Başkanı George W. Bush’un 2004 seçim kampanyasında çalışmasını da içeriyor.

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