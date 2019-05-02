İstanbul'da çocuğu darp eden sürücü tutuklandı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.'yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.

İSTANBUL Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M.Y.K.'yı darp eden Ufuk Ö., gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye gönderilmişti.

Ufuk Ö., savcılık sorgusunun ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş; hakimlik, şüpheliye yüklenen ceza miktarı ve sabit ikametgah sahibi olmasını gerekçe göstererek tutuklama talebini reddetmişti. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uygulamıştı. Ufuk Ö.'nün elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar veren hakimlik, yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.

Başsavcılık itiraz etti

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek Ufuk Ö. hakkında verilen adli kontrol kararlarının kaldırılmasını ve tutuklanmasını talep etmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Başsavcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile değerlendiren İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Ufuk Ö. hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı. Hakimlik, Ufuk Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Tutuklandı

Karar üzerine gözaltına alınan Ufuk Ö., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki tutuklama kararı yüzünü okunan Ufuk Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.