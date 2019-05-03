HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den Engin Altay'ın skandal sözlerine tepki

AK Parti'den Engin Altay'ın skandal sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "YSK'nin olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamaların yer aldığı haber görsellerine yer verdi.

Ünal, paylaşımında, "YSK'nin olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor. CHP 15 Temmuz darbe davalarının başlangıcında yaptığı hakaret ve tehditleri şimdi YSK sürecinde devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan "İstanbul seçimi" açıklaması!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı
Küçükçekmece'deki çocuğa tecavüzü öven kadın gözaltına alındı
HDP'li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı
HDP'li Remziye Tosun polisin kolunu ısırdı
İmamoğlu makamındaki o fotoğrafı değiştirdi
İmamoğlu makamındaki o fotoğrafı değiştirdi
Balıkesir'de milyonluk vurgun! Kaddafi'nin altınları...
Balıkesir'de milyonluk vurgun! Kaddafi'nin altınları...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından metro açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından metro açıklaması
Trabzonspor'dan Galatasaraylı Sinan Gümüş'e teklif
Trabzonspor'dan Galatasaraylı Sinan Gümüş'e teklif
ÖNCEKİ HABERLER
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!
AYM'den tutuklu gazeteciler kararı!
Beşiktaş'ta iki adaylı seçim
Beşiktaş'ta iki adaylı seçim
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Kızım 30. bölüm 2. fragmanı
Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
Yüksekova'da PKK'ya ait mühimmat bulundu
Şanlıurfa'daki kazada yaralanan işçilere ziyaret
Şanlıurfa'daki kazada yaralanan işçilere ziyaret
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Engelli maaş ödemesi mayıs ayında ne zaman?
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Savaşçı 73. bölüm fragmanı
Yorumlar