Maduro'dan darbecilere gövde gösterisi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbecilere karşı ordunun desteğini aldığını gösteren bir video yayımladı. Görüntülerde Maduro, ordunun üst düzey isimleriyle bir araya geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ordusunun desteğinin arkasında olduğunu göstermek için devlet televizyonu ve sosyal medyadan yayımlanan görüntülerde ordu mensupları ile bir araya geldi.

ABD ve muhalif lider Juan Guaido'nun iddialarının aksine ordunun Maduro'ya destek verdiğini göstermek için yapılan ziyarette Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve ordunun en üst düzey isimlerinden, stratejik planlama ile operasyonlardan sorumu komutan Remigio Ceballos da hazır bulundu.

Maduro, yaptığı açıklamada, silahlı güçlerin "birleşmiş, bir arada ve anayasal düzene bağlı" olduğunu söyleyerek, "darbecilere ve yalancılara karşı ordunun moralinin yerinde olduğunu" vurguladı.

Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, iki gün önce kendisine destek verdiğini söylediği askerlerle kamera karşısına geçmiş ve ordudan Maduro yönetimine karşı ayaklanmalarını istemişti.

Bunun üzerine Maduro ve Guaido yanlıları Venezuela sokaklarına çıkmış, çatışmalarda insan hakları örgütlerine göre 4 kişi hayatını kaybetmişti.