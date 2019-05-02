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Pentagon S-400'ler konusunda uzlaşma istemiyor

Pentagon S-400'ler konusunda uzlaşma istemiyor

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili soruya, "Ya biri ya diğeri; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan teknolojisinin Rusya'nın eline geçmesi riski gerekçesiyle Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400 sahibi olamayacağı mesajını bir kez daha gönderdi. 1 Mayıs'ta ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Tahsisat Komisyonu'nu bilgilendiren Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması halinde ABD ile müttefiklerinin ortak ürettiği F-35 hayalet savaş uçaklarına el süremeyeceği görüşünü yineledi.

Türkiye sorusu

Vekil Mario Diaz-Balart'ın "Bu mesajı Ankara'ya yeterince net şekilde verdiniz mi, " sorusu üzerine Shanahan "Bence yanlış olmaları çok küçük bir ihtimal" yanıtını verdi.

"Ya biri ya diğeri"

Bunun üzerine Diaz-Balart "Ya biri ya da öteki; yoksa F-35'lere sahip olamazlar" vurgusunu yaparken, Shanahan "O konuda bizim tarafımızda bir kafa karışıklığı yok" diye teyit etti.

Erdoğan ne demişti?

Bu hafta ilkin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin katılımı olmadan F-35 Lightning II geliştirmeye yönelik çok uluslu projenin çökeceğini söylemişti:

"Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur."

ABD'nin her kesiminden artan baskıya karşın, Ankara, Rusya'dan S-400 almasının NATO ile ABD'nin güvenliği ve F-35'lerle bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Washington ise olası yaptırımların işaretini Türkiye'ye F-35 yedek parçalarının teslimatını askıya alarak verdi.

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