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Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Şenol Güneş'e övgü

TFF ve beIN Sports tarafından düzenlenen Futbolun Süperleri ödül töreninde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ile Şenol Güneş'in yan yana geldiği ödül töreninde İmamoğlu, "Ödül almasını istediğiniz özel bir isim var mı?" yönündeki soruya "Şenol Güneş" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu: "Şenol Güneş yüzünden kaleci olacaktım"

Ekrem İmamoğlu gelen soru hakkında, "Çok futbolcu aklımdan geçebilir. Tarafsızlığımı korumak istiyorum. Ancak hem milli takım, hem de çok başarılı olduğuna inandığım Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş. Şenol Güneş yüzünden kaleci olacaktım. Onu başaramadım. Benim için bu yılın ve yılların futboldaki insanı Şenol Güneş'tir. Kaleciliği hedeflemiştim ama başramadım. Olamayınca demek ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" oldum. Şenol Güneş, "Kalecilik çok zor iş. Ben bıraktım." derken, İmamoğlu ise, "Kaleciliğimi bilmiyorsunuz. Belki bir yetenek keşfederdiniz." dedi ve eğlenceli anlar yaşandı.

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