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T.C. ibaresi söküldü mü? İBB'den açıklama

T.C. ibaresi söküldü mü? İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu döneminde İBB binasına asılan Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresi ile başkanlık makamına asılan Atatürk Portresi'nin kaldırıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Saraçhane'deki başkanlık binasından T.C. yazısı ile başkanlık makamındaki Atatürk Portresi'nin kaldırıldığı yönündeki iddiaları reddetti. İBB, sosyal medya ile bazı basın kuruluşlarındaki yer alan iftiralarla ilgili yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklamada, sosyal medyada, yazıdaki Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan iftiralara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

İkinci açıklama Atatürk Portresi ile ilgili

Bu açıklamanın ardından İBB'nin resmi twitter hesabından bir açıklama daha yapılarak başkanlık makamında bulunan ve Ekrem İmamoğlu döneminde asıldığı iddia edilen Atatürk Portresi'nin yerinden kaldırıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. İBB'den yapılan paylaşımda İmamoğlu'nun astığı portrenin özel eşya gerekçesiyle görevlerine son verilen personel tarafından alındığı yerine ise yine Atatürk Portresi'nin asıldığı kaydedildi.

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