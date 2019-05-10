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Terim'in Rize planı hazır

Terim'in Rize planı hazır

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Galatasaray hafta sonu oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların oldukça neşeli oldukları öğrenildi.

Beşiktaş derbisinde alınan galibiyet ile şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj elde eden sarı kırmızılılar her iki kulvarda da kalan maçların tamamını kazanmak istiyor.

Okan Buruk yönetiminde ligin ikinci yarısında topladığı puanlarla dikkat çeken Çaykur Rizespor karşısında mutlak 3 puan hedefleyen sarı kırmızılılarda rakibin güçlü ve zayıf yönleri oyunculara ezberletiliyor.

Derbide gördüğü kart sebebiyle cumartesi günü oynanacak kritik mücadele öncesi cezalı duruma düşen Belhanda'nın yokluğunda Terim'in orta alanda Ndiaye'ye şans vermesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı özellikle topun kontrolünün kendilerinde kalmasını isterken kanat akınları ile rakibin zorlanmasını istiyor.

Öte yandan attığı 28 gol ile krallıkta zirvede bulunan Diagne ise bu maça özel olarak hazırlanıyor. Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırarak tarihe geçmek isteyen Senegalli golcünun ekstra çalışmalar yaptığı ve antrenmanlarda da oldukça hırslı olduğu gelen haberler arasında...

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