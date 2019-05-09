Sivas'taki cinayette cenazeler ailelere teslim edildi

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde kocası Hacı Kılıç ve kocasının ablası Fadik Kılıç öldüren kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Otopsi işlemlerinde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle, Fadik Kılıç'ın ise 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Hacı Kılıç'ın öldürüldükten sonra boynunun kesilmek istendiği de belirlendi.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde önceki gün kocası ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürerken, otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler de ailelere teslim edildi.

Olay Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Keklik Kılıç (40), tartıştığı görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. Keklik Kılıç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kötü davrandıkları için öldürmüş

Kocasını ve görümcesini öldüren Keklik Kılıç, olaydan sonra tarım ilacı içerek intihara kalkıştı. Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Keklik Kılıç'ın jandarma gözetiminde tedavisi sürüyor. Keklik Kılıç'ın çevresindekilere cinayeti kocası ve görümcesinin kendisine kötü davrandığı için işlediğini söylediği öğrenildi.

Cenazeler teslim edildi

Olayda hayatını kaybeden Hacı Kılıç ve ablası Fadik Kılıç'ın otopsi işlemleri de tamamlandı. Yapılan otopsilerde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesiyle öldürüldüğü daha sonra ise boynunun kesilmek istendiği tespit edildi. Ablası Fadik Kılıç'ın ise vücudunun değişik yerlerinden aldığı 20 bıçak darbesi ile öldüğü tespit edildi. Cenazeler ailelere teslim edilerek Sarıkaya köyüne gönderildi.