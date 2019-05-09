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Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde beklediğini alamadı

Türk Hava Yolları yılın ilk çeyreğinde beklediğini alamadı

Dünyanın birçok ülkesine yaptığı uçuşlarla her geçen gün değerini yükselten Türk Hava Yolları (THY), 2019 yılının ilk dört ayında toplam 22,7 milyon yolcu taşıyarak geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşadı.

THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Nisan 2019 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını yayınladı. 2018 yılının ilk çeyreğinde 23,2 milyon yolcu taşıyan THY'nin, bu yıl taşıdığı toplam yolcu sayısında yüzde 2,4 azalma gerçekleşti.

Geçen yılın nisan ayında 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın Nisan döneminde yüzde 8,3 azalışla 5,9 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 12,4, dış hatlarda yüzde 5 azaldı.

Ücretli yolcu kilometre 5,2 azaldı
Yolcu doluluk oranı nisan ayında 0,2 puanlık azalışla yüzde 82,9 düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat seferlerdeki doluluk oranı da yüzde 2,5'lik artış gösterdi. Ücretli yolcu kilometre (ÜYK) Nisan'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 11,9 milyar seviyesinde gerçekleşti. ÜYK, iç hat uçuşlarda yüzde 11, dış hat uçuşlarda ise yüzde 4,2 azaldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında Nisan 2018 dönemine kıyasla yüzde 7,3 oranında bir azalma yaşandı. Dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 2,2 düşüş yaşandı. 

Taşınan kargo ve posta, yine Nisan 2018 döneminde 113 bin 462 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 12,9 azalışla 98 bin 869 tona geriledi.

İç hatlarda azalma
thy uçak
2018 yılı Ocak ile Nisan döneminde 23,2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,4 azalışla 22,7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 6,8'lik bir azalma, dış hatlarda ise yüzde 1,3'lük bir artış kaydedildi. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında 2018 Ocak ve Nisan dönemine kıyasla 2019'un aynı döneminde yüzde 1,5,  dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 1,1'lik yükseliş görüldü.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), yüzde 0,3 artışla 57 milyara yükseldi. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 7 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,5 arttı.Aynı dönemde ÜYK, yüzde 0,2 azalarak 46,1 milyara geriledi. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 6 azaldı, dış hat uçuşlarda ise yüzde 0,8 arttı.

Geçen yılın ilk dört ayında 154 bin 467 olan yolcu uçakları konma sayısı, bu yılın ocak-nisan döneminde yüzde 2,7 azalışla 150 bin 242 oldu. Taşınan kargo-posta, aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 463 bin 289 tona ulaştı. 2018'in nisan ayı sonunda 326 olan uçak sayısı, geçen ay sonu itibarıyla 335'e çıktı.

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