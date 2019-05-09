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Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi

Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimleri 100 baz puan artırılmasına karar verdi.

Merkez Bankası TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi.

2.8 milyar dolar

Merkez Bankası zorunlu karşılık hamlesiyle piyasaya 2.8 milyar dolar likidite sağladı. Merkez, aynı kararlarla piyasadan 7.2 milyar lira çekecek.

1 hafta vadeli repo ihalelerine de bir süreliğine ara verilmişti

Merkez Bankası, öte yandan finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurmuştu..

TCMB'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi. Bugün dolar 6,25'e dayandı, euro da ise 7 lira seviyesi görüldü.

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