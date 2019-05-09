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Güney Kore bir çip için 10 yılda 204 milyon dolar harcayacak

Güney Kore bir çip için 10 yılda 204 milyon dolar harcayacak

GÜNEY KORE'de hükümet, yeni nesil mikroçip teknolojilerinin üretiminin teşvik edilmesi için 10 yılda yaklaşık 204 milyon dolar harcayacak.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, bilgisayarlarda kullanılan mikroçip teknolojisini geliştirebilecek yarı iletkenler üzerine çalışmaları desteklemek üzere 240 milyar won (204 milyon dolar) yatırım teşviki verileceğini açıkladı.

Bakanlık, teşvikler kapsamında çok düşük voltajlı, mikro kontrol unsurlara sahip entegre devreler ile insan beyninin çalışma prensibini taklit edebilen üç boyutlu hücreler ve cihazlar geliştirilmesine yönelik çalışmaların destekleneceğini belirtti.

Teşviklerin fabrika düzeyindeki işleri devre üreticilerine yaptıran küçük ölçekli teknoloji firmalarına odaklanacağı, ayrıca yarı iletken tasarımcılarının yetiştirilmesi için 5 üniversiteden oluşan bir konsorsiyuma yılda 10 milyar won (yaklaşık 8,5 milyon dolar) kaynak ayrılacağı kaydedildi. 

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