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İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu

İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, su dağıtımı yapan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24) kaldıkları tek odalı evde ölü bulundu. Polis, silahla vuruldukları belirlenen Köse ve Balbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Güzelyalı semti 34 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Su satışı yapan bir iş yerinde dağıtım yaparak geçimini sürdüren Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince, patronu merak etti. Telefona cevap vermeyen Balbay'ın iş yeri yakınındaki evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı.

İş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay ile onun arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi ölü olarak buldu. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, silahla vurulduğu belirlenen Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı. 

Gençlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, gençlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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