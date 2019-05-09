HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel

İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler

İstanbul trafiğinde seyir halindeki araçtan baltalı saldırı Olay görüntüler

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan sürücü Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı.

Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak
CHP'nin reklamcısı fırçaladı! Herşey güzel olmayacak çok zor olacak
İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı
İstanbul seçimleri için CHP bağış kampanyası başlattı
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar
Mars'a yolculukla ilgili şaşırtan açıklamalar
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
Tunceli'de çatışma: 3 asker yaralandı
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!
CHP Sözcüsü Öztrak'tan İstanbul ile ilgili son dakika açıklamalar!
100 bin polis İstanbul'da mı oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu
100 bin polis İstanbul'da mı oy kullanacak? İçişleri Bakanlığı son noktayı koydu
ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
Bekçi alımı sınav tarihi 2019 ne zaman bekçi alım takvimi
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
3600 ek gösterge son gelişmeler neler ne zaman çıkacak?
Bayram ne zaman 2019 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
Bayram ne zaman 2019 Ramazan bayramı hangi gün başlıyor?
Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!
Suudi Prens Türk kahvesini geri çevirdi!
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Karı-koca öpüşürse oruç bozulur mu 61 gün kefaret gerekir mi?
Uzmanlar uyarıyor: ”Bel ağrısı deyip geçmeyin”
Uzmanlar uyarıyor: ”Bel ağrısı deyip geçmeyin”
Android TV kullananlara kötü haber! Kullanılmayacağı açıklandı
Android TV kullananlara kötü haber! Kullanılmayacağı açıklandı
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Yorumlar