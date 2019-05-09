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Android TV kullananlara kötü haber! Kullanılmayacağı açıklandı

Android TV kullananlara kötü haber! Kullanılmayacağı açıklandı

Google I/O etkinliğinde Google platformunun Android TV ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması, uygulamanın kaldırılma ihtimalini doğurdu.

Birçok kullanıcı tarafından en beğenilen uygulamalar arasında gösterilen Android TV, şu an için Android güncellemelerinin en yavaş ilerlediği uygulama olmasıyla da eksi puan alıyor.

Neredeyse en eski modeller bile Android 9 Pie güncellemesini alırken, Android TV bu güncellemeyi henüz alabilmiş durumda. Bu nedenle de şirketin Android TV ile ilgili aldığı kararda bunun etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Kullanılmayacak!
Ayrıca Google’ın Android TV Müdürü Shalini Govil-Pai de buna benzer görüşlerini açıkladı. Android Q işletim sisteminin oldukça gelişmiş olduğu ve Android 9 Pie güncellemesini almayan uygulamalarda kullanılmayacağını ifade etti.

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