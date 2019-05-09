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MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı

MAK'ın bomba Ekrem İmamoğlu anketi İstanbul seçiminde oyu artacak mı

MAK'tan yenilen İstanbul seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir anket çalışması geldi. MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Bu anket, Ekrem İmamoğlu'nun önündeki son çalışma" diyerek yaptıkları araştırmanın sonuçlarına dair verileri açıkladı.

MAK Danışmanlık'ın 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da 5 bin 500 kişi üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, 23 Haziran'daki seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin oranının artacağını gösteriyor.

MAK Yönetim Kurulu Başkanı Kulat, katıldığı bir televizyon programında, yaptıkları son seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sandığa gitmeyecek seçmen hangi partiye oy veriyor?

Ankette, sandığa gitmeyen seçmenin bu tavrının sebeplerini de anlamaya çalıştıklarını belirten Kulat, kotasız olarak bakıldığında seçmenin yaklaşık yüzde 41'inin CHP'ye, yüzde 40.6'sının da AK Parti'ye oy verdiğini söylediğini kaydetti.

İmamoğlu'nun imajı ona oy vermeyenlerde de olumlu

Kulat, deneklere Ekrem İmamoğlu imajı'na dair soru da sorduklarını belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nun imajına, Ekrem İmamoğlu'na oy verenden daha fazla kişi olumlu bakıyor. Ekrem İmamoğlu, imajını daha da güçlendirmiş. Onun için söylüyorum." dedi.

Yüzde 56 'hile yapıldı' iddiasına inanmıyor

Mehmet Ali Kulat, "Seçimde bir hile yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna deneklerin yüzde 56'sının "Hayır, düşünmüyorum", yüzde 36'sının ise "Evet, düşünüyorum" cevabı verdiğini kaydetti. Kulat, "Yani AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen seçmenin de bir kısmı, hile olmadığını düşünüyor" ifadesini kullandı.

Seçmenin yüzde 52 iptal kararı beklemiyordu

Kulat, YSK'nın kararının henüz açıklanmadığı anket tarihinde deneklere, "YSK'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimini iptal edeceğini ve seçimin tekrarlanması kararı vereceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu da sorduklarını söyledi. Kulat, bu soruya "Hayır" cevabı verenlerin oranının %52 olduğunu kaydetti.

''İmamoğlu'na oy verme oranı artacak''

Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, "Bu fotoğraf doğru çıkarsa, bu veriler Ekrem İmamoğlu'na oy verme oranının artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Anket İmamoğlu'nun masasında

Kulat, bu anketin sonuçlarını, Ekrem İmamoğlu'na da özel bir sunumla takdim ettiklerini kaydetti. Kulat, "Bu anket, Ekrem İmamoğlu'nun önündeki son çalışma" dedi.

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