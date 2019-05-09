Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildi

TCMB'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Bugün dolar 6,25'e dayandı, euro da ise 7 lira seviyesi görüldü.