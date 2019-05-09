Haftanın hakemleri belli oldu
Ligin 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır