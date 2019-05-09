Haftanın hakemleri belli oldu

Ligin 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Halis Özkahya

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Cüneyt Çakır