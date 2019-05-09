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Meclis'te yeni dokunulmazlık dosyaları! Aralarında Buldan ve Temelli'de var

Meclis'te yeni dokunulmazlık dosyaları! Aralarında Buldan ve Temelli'de var

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu.

Buldan ve Temelli'nin yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması  Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edidi.

İşte o milletvekilleri

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Şırnak Milletvekili Nuran  İmir, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili  Remziye Tosun, HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Diyarbakır Milletvekili  Musa Farisoğulları, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü.

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli'nin üç, Nuran İmir ve Remziye  Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

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