HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel

Alışveriş merkezlerinde Ramazan kararı!

Alışveriş merkezlerinde Ramazan kararı!

Türkiye genelinde bazı AVM'ler iftarın geç saatlere denk gelmesi nedeniyle kapanış saatlerini uzatma kararı aldı.

Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.

Forum İstanbul, 24 Mayıs'tan Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar saat 23.00'e kadar ziyaretçilerine açık olacak. Historia AVM de ramazan ayının son 15 gününde saat 23.00'te kapanacak.

M1 Konya AVM ramazan ayı boyunca saat 23.00'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak. Bursa'daki İnegöl AVM ise ramazan ayında saat 12.00 ila 00.00 saatlerinde müşterilerini ağırlayacak.

"Hem ziyaretçi hem de markalar için avantaj"

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, son yıllarda ramazan ayının günlerin uzun olduğu yaz ayları ve şimdi de yine günlerin uzun olduğu bahar dönemine gelmesi ile birlikte bazı AVM’lerin bulunduğu il ve bölgeye göre kapanış saatlerini uzatma kararı alabildiğini kaydetti.

Bu durumun hem AVM ziyaretçileri hem de AVM markaları için bir avantaj olduğunu ifade eden Belgü, "Ramazan ayında gün içinde fazla enerji harcamak istemeyenler AVM’lerimizde hem diledikleri şekilde iftar yapma hem de yemek sonrası geç saatlere kadar rahat bir şekilde alışveriş yapma imkanı buluyor. Buna bir de bayram yaklaştığında yaşanan yoğunluk eklendiğinde gerçekten hem perakendeci hem de ziyaretçiler için işler kolaylaşmış oluyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Frey'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Frey'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu Emniyet arayıp özür diledi
Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu Emniyet arayıp özür diledi
Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: 80 bin kişi başvurdu
Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: 80 bin kişi başvurdu
Fatih Altaylı'dan bomba YSK yazısı Dava edeceğim çok ciddi para kaybım var
Fatih Altaylı'dan bomba YSK yazısı Dava edeceğim çok ciddi para kaybım var
Beymen kime satıldı? Cem Boyner ünlü markanın yüzde 97'sini devretti
Beymen kime satıldı? Cem Boyner ünlü markanın yüzde 97'sini devretti
HDP İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek
HDP İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanlar uyarıyor: ”Bel ağrısı deyip geçmeyin”
Uzmanlar uyarıyor: ”Bel ağrısı deyip geçmeyin”
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık 19 Mayıs şiir derlemesi güncel 2019
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Samsung tanıttı! Akıllı telefonlarda yeni dönem başlayacak
Samsung tanıttı! Akıllı telefonlarda yeni dönem başlayacak
Ramazan şerbeti nasıl yapılır işte geleneksel şerbetin faydaları
Ramazan şerbeti nasıl yapılır işte geleneksel şerbetin faydaları
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Nur Ertürk evlilikleri ilk eşi kimdir oğlu Mert Emirtaş'ın babası kim?
Google, yapay zeka ile akciğer kanserini erken teşhis edebilecek
Google, yapay zeka ile akciğer kanserini erken teşhis edebilecek
Erkenci Kuş 41. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 41. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar