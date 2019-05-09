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Fatih Altaylı'dan bomba YSK yazısı Dava edeceğim çok ciddi para kaybım var

Fatih Altaylı'dan bomba YSK yazısı Dava edeceğim çok ciddi para kaybım var

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Fatih Altaylı, İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasına ilişkin, çok ciddi zaman ve para kaybım var diyerek YSK'ya dava açacağını söyledi.

Gazeteci Altaylı, bugünkü yazısında İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yeniden yapılmasına karar veren Yüskek Seçim Kurulu'na çok sert tepki gösterdi.

''Oyum çöpe gitti''

Altaylı, bir dizi eleştiri getirdiği karara, ''Hesap sorulamaz, hikmetinden sual olunamaz değiller. Niye mi dava edeceğim? Kendi hatalarından dolayı beni mağdur ettikleri için. Kime oy verdiğim önemli değil, oyum çöpe gitti'' ifadelerini kullandı.

''Çok ciddi zaman ve para kaybım var''

YSK'nın bu kararı sonrası mağdur olduğunun altını çizen Altaylı, 'Peşin ödediğim kirama rağmen yazlıktan ez az 3 gün daha az yararlanacağım. Çok ciddi bir zaman ve para kaybım var.'' dedi.

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