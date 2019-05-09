HABER /  FENERBAHÇE
ADV Ramazan birlikte güzel

Fenerbahçe'de Ayew'in akıbeti belli oldu

Fenerbahçe'de Ayew'in akıbeti belli oldu

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, “Ayew’in bonservisini keşke alabilsek” dedikten sonra düşüşe geçen Ayew, yeni sezonda Swansea City'e geri dönecek.

Bu sezon Sarı-Lacivertli takımda toplamda 36 resmi karşılaşmaya çıkıp, 5 gol ve 2 asist üretebilen 29 yaşındaki Ayew’in tapusu alınmıyor. Ligin ilk yarısında her ne kadar beklenilen seviyede olmasa da zaman zaman attığı sürpriz gollerle ilk 11’in değişmezlerinden olan Ayew, ikinci yarıda düşüşe geçti. Ganalı futbolcunun, artık skora katkı veremediği gibi fiziksel olarak da takım arkadaşlarından bir hayli geride kaldığı görüldü.

Bonservisi değer kaybetti
Kiralandığında piyasa değeri 16 milyon euro olan Andre Ayew, 9 milyon euroya geriledi. Oyuncunun performansının bu şekilde devam etmesi halinde değer kaybının daha da artması pek sürpriz olmayacak. Başkan Ali Koç, Ayew’in bonservisini almaya güçleri olmadığını ve onu kadroda görmeyi çok istediklerini söylemişti, ancak Ayew’in son grafi ğinden sonra da alınması büyük tepkiye yol açacak. Ayew’in kulübü Swansea de ona yeni sezonda sıcak bakmıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AB ülkelerinden İran'a ültimatom yanıtı: Reddediyoruz
AB ülkelerinden İran'a ültimatom yanıtı: Reddediyoruz
Kıbrıs'ta hükümet krizi Başbakan Tufan Erhürman istifasını verdi
Kıbrıs'ta hükümet krizi Başbakan Tufan Erhürman istifasını verdi
Kaçırıp tecavüz etti! Yetmedi öldürdü! Mahkemenin kararı vicdanları yaraladı!
Kaçırıp tecavüz etti! Yetmedi öldürdü! Mahkemenin kararı vicdanları yaraladı!
TÜRGEV hack'lendi kamuoyunu şoke edecek açıklama
TÜRGEV hack'lendi kamuoyunu şoke edecek açıklama
MEF Üniversitesi Rektörü'nden "23 Haziran" hamlesi!
MEF Üniversitesi Rektörü'nden "23 Haziran" hamlesi!
Dışişleri'nden ABD'nin seçim açıklamasına tepki
Dışişleri'nden ABD'nin seçim açıklamasına tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Nur Ertürk kaç yaşında aslen nereli evlilikleri eski eşi kimdir?
Hüsran sonrası olay yorum: Son dakika dramı
Hüsran sonrası olay yorum: Son dakika dramı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak kimler 1000 lira alacak?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Bülent Kökoğlu kimdir başörtülü kadınlara ne demişti?
Çölyak nedir Çölyak hastalığı olanların tüketmemesi gerekenler nelerdir?
Çölyak nedir Çölyak hastalığı olanların tüketmemesi gerekenler nelerdir?
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Cenabet olan oruç tutabilir mi cünüp olan 61 gün oruç tutar mı?
Dünyanın ilk astronomi okulu restorasyonda
Dünyanın ilk astronomi okulu restorasyonda
Kemal Doğulu kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kim?
Kemal Doğulu kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kim?
Yorumlar