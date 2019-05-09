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MEF Üniversitesi Rektörü'nden "23 Haziran" hamlesi!

MEF Üniversitesi Rektörü'nden "23 Haziran" hamlesi!

MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin, 23 Haziran'da okulun tüm öğrencileri için bir sınav olacağını, sınava girmeyecek öğrenciler için mazeret sınavı olmayacağını açıkladı.

MEF Üniversitesi Rektörü Şahin, Twitter hesabından "Sevgili Öğrencilerim, 23 Haziran'a tüm öğrenciler için bir sınav koyduk. Sınava gelmemezlik yapmayalım, mazeret sınavı olmayacak sonra" şeklinde mesaj attı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin eski Rektörü de olan Şahin, YSK'nın iptal kararı sonrasında öğrencilere espri bir dille sandığa gitme çağrısı yaptı.

YSK'nin seçimlerin tekrar edileceğini açıklamasının ardından yeni tarihin 23 Haziran olacağı duyurulmuştu.

Esneklik açıklamaları

Kararın ardından pek çok kurum, havayolu şirketleri, konaklama firmaları müşterilerine 23 Haziran esnekliği sağladıklarına dair açıklamalar yapmıştı.

Rektör Şahin'in ilgili tweeti şöyle:

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