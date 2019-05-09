Fenerbahçe'den Galatasaray'a Douglas çalımı

Barcelona’dan Sivasspor’a kiralık gelen Douglas, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve transfer için önemli hedef haline geldi.

Barcelona’dan Sivasspor’a kiralık gelen Douglas, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Brezilyalı sağ bek için Fenerbahçe de harekete geçiyor. Başarılı oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bonservisi elinde olacak.



Türkiye’de kalmaya sıcak bakan Douglas ile temasa geçecek olan Comolli, şartlarını soracak. Ersun Yanal’ın; hücumdaki etkinliği ve ligi tanıması nedeniyle transferini istediği Douglas, bedava olduğu için yönetim için de cazip.