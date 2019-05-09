SON DAKİKA
Yavru Vatan Kıbrıs'ta hükümet krizi! Başbakan Tufan Erhürman Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifasını verdi Haberin devamı.
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Ramazan birlikte güzel

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Douglas çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Douglas çalımı

Barcelona’dan Sivasspor’a kiralık gelen Douglas, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve transfer için önemli hedef haline geldi.

Barcelona’dan Sivasspor’a kiralık gelen Douglas, müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
 
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Brezilyalı sağ bek için Fenerbahçe de harekete geçiyor. Başarılı oyuncunun Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bonservisi elinde olacak.
 
Türkiye’de kalmaya sıcak bakan Douglas ile temasa geçecek olan Comolli, şartlarını soracak. Ersun Yanal’ın; hücumdaki etkinliği ve ligi tanıması nedeniyle transferini istediği Douglas, bedava olduğu için yönetim için de cazip.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabiha Gökçen'de Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu
Sabiha Gökçen'de Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu
Kulislerde konuşuluyor Ahmet Davutoğlu gelecek hafta yapacak
Kulislerde konuşuluyor Ahmet Davutoğlu gelecek hafta yapacak
KKKA nedir? Sağlık Bakanlığı 3 kişi hayatını kaybetti diyerek uyardı
KKKA nedir? Sağlık Bakanlığı 3 kişi hayatını kaybetti diyerek uyardı
Burhan Kuzu'dan tartışma çıkaracak "FETÖ" ve "Galatasaray " iddiası!
Burhan Kuzu'dan tartışma çıkaracak "FETÖ" ve "Galatasaray " iddiası!
Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Beklenen tarih belli oldu
Türksat 5A uydusu ne zaman fırlatılacak? Beklenen tarih belli oldu
Abdullah Avcı bombası patlıyor! İlk görüşme tarihi belli oldu
Abdullah Avcı bombası patlıyor! İlk görüşme tarihi belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de Andre Schürrle sesleri
Fenerbahçe’de Andre Schürrle sesleri
Yeni ambalaj uygulaması 30 Haziran'da başlıyor Katılım payı geliyor
Yeni ambalaj uygulaması 30 Haziran'da başlıyor Katılım payı geliyor
Elimi Bırakma 40. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 40. bölüm 2. fragmanı
Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı TRT'den veto yedi!
Sibel Tüzün'ün Ekrem İmamoğlu paylaşımı TRT'den veto yedi!
İftar sofralarının olmazsa olması "meyan şerbeti"
İftar sofralarının olmazsa olması "meyan şerbeti"
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
2019 muharrem orucu ne zaman başlıyor kaç gün tutulur?
İşte Hugo Rodallega'nın yeni takımı
İşte Hugo Rodallega'nın yeni takımı
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
19 Mayıs şiirleri uzun 3 kıtalık 19 Mayıs kısa şiirler sayfası
Yorumlar