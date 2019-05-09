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Kulislerde konuşuluyor Ahmet Davutoğlu gelecek hafta yapacak

Kulislerde konuşuluyor Ahmet Davutoğlu gelecek hafta yapacak

Yeni parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu'nun, ilk mesajlarını gelecek hafta düzenlenecek 2 ayrı iftar programında vereceği ifade edildi.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştirerek, AK Parti'nin şimşeklerini üzerine çeken Ahmet Davutoğlu, sahaya iniyor.

10 ayrı iftar etkinliğine katılacak

Sözcü'den Veli Toprak'ın kulislere dayandırdığı iddiasına göre, yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ramazan ayında 10 ayrı iftar etkinliğine katılma kararı aldı.

İlk iki iftarın 13-14 Mayıs tarihlerinde STK dernek ve vakıflar ile yapılacağı belirtildi. İftar yemeklerine katılacak isimlerin bir bölümü ise Davutoğlu'yla birlikte hareket eden isimlerden oluşacak.

İlk açık toplantı

Böylece şimdiye kadar kapalı toplantılarda bir araya gelen bu isimler, ilk kez açık bir toplantıda buluşacak. Davutoğlu'nun İstanbul dışında Ankara, İzmir, Konya, Malatya ve Elazığ gibi illerde de iftar programlarına katılması bekleniyor.

Yeni partinin ise temmuz ayından önce kamuoyuna ilan edilmesi planlanıyor.

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