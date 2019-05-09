Şahan Gökbakar'ın taklit videosuna AK Partili İhsan Yavuz'dan yanıt
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün kişisel Twitter hesabında komedyen Şahan Gökbakar'ın kendisini taklit ettiği videoyu paylaştı.
İstanbul seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu tarafından yenilenmesi kararına ünlüler tepki gösterdi. Komedyen Şahan Gökbakar, eleştirisini sosyal medya hesabından kendine has üslupla dile getirdi. Gökbakar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'u taklit ettiği videoyu ınstagram hesabından paylaştı.
Gökbakar'ın taklit videosu 1.5 milyon kez izlenirken çok sayıda yorum aldı. Çektiği video ile gündem yaratan ve kimi çevrelerin tepkisini çeken Şahan Gökbakar'dan, 'tarafsızlık' açıklaması geldi!
Ünlü komedyen, "Tarafsız olması gereken tek meslek grubu hakimlerdir. Sanatçılar, iş adamları, sporcular ve mühendisler değil" diyerek kendisini savundu.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" ifadesi nedeniyle kendisini taklit eden komedyen Şahan Gökbakar'a dün akşam saatlerinde yanıt verdi.