Şahan Gökbakar'ın taklit videosuna AK Partili İhsan Yavuz'dan yanıt

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu" ifadesi nedeniyle kendisini taklit eden komedyen Şahan Gökbakar'a dün akşam saatlerinde yanıt verdi.