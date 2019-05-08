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Mustafa Varank'tan Davutoğlu ve Gül'e sert tepki olay sözler

Mustafa Varank'tan Davutoğlu ve Gül'e sert tepki olay sözler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul seçimlerinin yeniden yapılmasına karar veren YSK'ya eleştirilerde bulunan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na sert bir tepkide bulundu.

Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle YSK'yı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İşte o dikkat çeken paylaşım;

Davutoğlu ve Gül ne demişti?

Gül, "Anayasa Mahkemesi'nin 2007 yılındaki haksız "367 Kararı" karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu'nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız." ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu ise 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı demokrasimizi yıpratıyor değerlendirmesinde bulunmuştu.

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