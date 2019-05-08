Sanatçı Ege, İmamoğlu için yazdı! İşte sosyal medyayı sallayan o şarkı

Şarkıcı Ege, YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına tepki gösterdi ve mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu için şarkı yazdı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi sonrası bazı sanatçılardan tepki geldi.

"Her şey çok güzel olacak" etiketi

Twitter hesabında "Her şey çok güzel olacak" diye yazan sanatçılarla birlikte, Ege de mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu için bir şarkı yazdı.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Bu defa her şey çok güzel olacak. Bu defa güzel bir yaz olacak. Geldin güler yüzle gün doğdu şehrime. Bu defa daha çok millet seninle. Yolumuz hak yolu. İstanbul'u dinle. Ekrem Başkan diyen millet seninle.