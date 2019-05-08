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Mansur Yavaş belediye ihalesini canlı yayınla halka açtı

Mansur Yavaş belediye ihalesini canlı yayınla halka açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce verdiği biri olan ihaleleri canlı yayınlama vaadini hayata geçirdi. Büyükşehir'e bağlı ANFA Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ihalesinin belediyenin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye'ne ait ANFA Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 1662 firmanın başvurduğu yeşil alan bakım ve onarım ihalesi belediyenin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Yavaş'ın bu politikası şeffaflık anlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İhaleyi izlemek için tıklayınız...

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