Financial Times gazetesinden bomba 23 Haziran yorumu! Şok etkisi yaratacak

İngiliz Financial Times gazetesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul kararıyla ilgili bir çarpıcı bir yazı yer aldı.

İngilizler yine Türkiye'ye saldıracak bir kapı buldu. İngiliz gazetesi Financial Times YSK'nın İstanbul kararının ekonomiye zarar vereceğini iddia ederek "Türkiye'nin TL üzerinde oluşacak yeni bir baskıya karşı kendini koruyabileceğine dair soru işaretleri var" yorumu yaptı. Financial Times'ın başyazısında Türkiye'yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları iptal etme kararı bu ışığı söndürdü

İstanbul'un Belediye Başkanlığı seçiminde muhalefetin zaferi, Türkiye'de demokrasinin ölmediğine dair bir umut ışığı uyandırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçları iptal etme kararı bu ışığı söndürdü.

Şok etkisi yaratacak

"Seçimlere yeniden girmek Erdoğan'a ve partisi AKP'ye ülkenin en büyük şehrinde iktidarı yeniden ele geçirme şansı veriyor olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik durumu için şok etkisi yaratacak."