HABER /  GÜNCEL

Kasaplarda Ramazan yoğunluğu başladı

Kasaplarda Ramazan yoğunluğu başladı

Fırında yemek kültürünün Ramazan ayı ile birlikte arttığı Yozgat’ta karışık tava, patlıcan kebabı, köfte ve güveç gibi özel siparişler kasapların yüzünü güldürüyor.


Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlarda artan yoğunluk kasaplarda da yaşanıyor. İftara davet edilen misafirlere ikram için kasaplarda hazırlatılan yemekler, fırınlarda iftar saatine hazır hale getiriliyor. Fırınlarda odun ateşinde pişirilen güveç, köfte, karışık tava, patlıcan ve soğan kebabı gibi yemekleri özenle hazırlayan kasaplar, hem et satışı yapıyor hem de vatandaşlara yemek konusunda yardımcı oluyor. Kasaplarda hazırlanan yemekler, Yozgatlının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ramazan ayı boyunca vatandaşların kasaplarda hazırlatılan yemek türlerine daha fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Kasap Nuri Demir, “Güveç, tava, köfte-patates gibi özel siparişler Ramazan ayında daha çok rağbet görüyor. İş yoğunluğumuz diğer aylara göre Ramazan ayında daha çok oluyor. Ramazan’ın ilerleyen günlerinde işlerimizin daha da artacağını düşünüyorum. Vatandaşımız istediği yemeği söylüyor biz de hazırlayarak fırınlara veriyoruz. İftar saatinde yemeğimizi müşterilerimize teslim ediyoruz” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP harekete geçti! YSK'ya 39 ilçe seçiminin iptali için başvurdu
CHP harekete geçti! YSK'ya 39 ilçe seçiminin iptali için başvurdu
Vatan Partisi 23 Haziran seçimlerine girecek mi? Doğu Perinçek açıkladı
Vatan Partisi 23 Haziran seçimlerine girecek mi? Doğu Perinçek açıkladı
Sağlık Bakanı'ndan tartışılan sözler istedikleri kadar içki ve sigara içsinler
Sağlık Bakanı'ndan tartışılan sözler istedikleri kadar içki ve sigara içsinler
Saadet Partisi adayını çekecek mi? Temel Karamollaoğlu'ndan yeni açıklama
Saadet Partisi adayını çekecek mi? Temel Karamollaoğlu'ndan yeni açıklama
Kapadokya için iyi haber kanun teklifi sunuldu
Kapadokya için iyi haber kanun teklifi sunuldu
Anneler Günü'ne özel kampanya PTT'den
Anneler Günü'ne özel kampanya PTT'den
ÖNCEKİ HABERLER
Zuzubak otu, kilosu 600 liradan alıcı buluyor
Zuzubak otu, kilosu 600 liradan alıcı buluyor
DGS başvurusu yapma ekranı TC numarası ile DGS başvuru ekranı
DGS başvurusu yapma ekranı TC numarası ile DGS başvuru ekranı
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
e okul MEB öğrenci girişi nasıl yapılır sınav notu sorgulama
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Anneler Günü ne zaman 2019 hangi gün kutlanacak
Kars’ta Jandarma 180. yıldönümünü ağaç dikerek kutladı
Kars’ta Jandarma 180. yıldönümünü ağaç dikerek kutladı
Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?
Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?
Astım ilacı nasıl kullanılır çoğu kişi yanlış biliyor işte doğrusu
Astım ilacı nasıl kullanılır çoğu kişi yanlış biliyor işte doğrusu
Hülya Uğur kaç yaşında kiminle evli gençlik hali bambaşka!
Hülya Uğur kaç yaşında kiminle evli gençlik hali bambaşka!
Yorumlar