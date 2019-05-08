Saadet Partisi adayını çekecek mi? Temel Karamollaoğlu'ndan yeni açıklama

İSTANBUL'un 23 Haziran'da yapılacak olan tekrar seçiminde Saadet Partisi kritik konumda. 103 binden fazla oyu olan Saadet henüz son kararını vermiş değil. Temel Karamollaoğlu'ndan son dakika açıklamalar bu konuyla ilgili geldi.

İptal olan İstanbul seçimleriyle ilgili Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu YSK İstanbul seçimini iptal etmesini eleştirken, ''bu YSK kararı, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tamamen hukukun katledilmesidir. Bu karar YSK’nın alnına kara bir leke olarak tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

Saadet adayı çekilecek mi?

Herkesin aklındaki soru SP'nin adayının Ekrem İmamoğlu lehine çekilip çekilmeyeceğiydi. Soru cevap bölümünde gazeteciler 'Saadet Partisi seçimden çekilecek mi?' sorusunu yöneltince Karamollaoğlu şu cevabı verdi:

-Biz kararımızı geniş bir değerlendirmeden sonra vereceğiz. Şu an için bu konuda kesin bir açıklamada bulunmuyorum.Dün başkanlık divanımızı topladık. Yüksek istişare toplantısı ve GİK sonrası kesin kararımızı açıklayacağız.

Bu bir hukuk cinayeti

YSK kararı alındıktan hemen sonra Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini belirten Temel Karamollaoğlu sonrasında bir daha görüşmediklerini belirtti. Karamolloğlu YSK kararı ve AK Parti'yle ilgili de şunları söyledi:

-Bu, hukuk kurallarının yanlış yorumlanması değil, tam manasıyla bir hukuk cinayetidir, faciadır, hukukun katledilmesidir. YSK’nın alnına vurulmuş bir leke olarak tarihe geçecektir. Kamu vicdanında bu durum apaçık bir hak gaspıdır. Bu kararın alınmasına neden olanlar da milletimizin vicdanında mahkum olmuşlardır.

-Nasıl oluyor da partilerinin bekasını, ülkenin bekasından üstün tutar hale geldiler? AK Parti'nin sağ duyu tarafı adeta felç olmuş. Bu karar AK Parti'ye oy vermiş kişilerin de vicdanını yaralamıştır, AK Parti'de üst düzey görev yapmış kişilerin açıklamalarıyla somutlaşmıştır.

-İktidara şu hatırlatmayı yapmadan geçemeyeceğim. Kalıcı olan hiçbir iktidar olmamıştır bugüne kadar. Gelenler mutlaka gitmiştir. Bazıları, hayırla yad edilmiş; bazıları da ibretlik, kötü bir miras bırakmışlardır. Kimse yaptığı yanlış icraatların üstünü örteceğini zannetmesin. Tarih unutmaz! Bu arkadaşlarımız ileride adaleti kendi menfaatlerine yorumlamak için çalışan bir iktidar olarak anılacaklardır. Yolsuzlukla anılacaklardır. İsrafla anılacaklardır.

-Kendisini iktidara yamayanlar da bilsinler ki, kendileri de bu iktidarla birlikte tarihin sayfalarında yok olup gideceklerdir. Kibir kulelileri ve yüksek binalarla da anılacaklardır.