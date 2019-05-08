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CHP'den DSP'ye 'seçimde destek verin' ziyareti! söylenen sözler unutuldu

CHP'den DSP'ye 'seçimde destek verin' ziyareti! söylenen sözler unutuldu

CHP, DSP Genel Merkezi'ne bir ziyarette bulunarak, Genel Başkan Önder Aksakallı'dan yeniden seçim yapılacak İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini istedi.

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından gözler 'ittifak dışı' partilere çevrildi. CHP de destek istemek amacıyla DSP'ye bir ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı DSP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi tarafından karşılandı.

Destek için formüller ele alınabilir

Taraflar arasında gerçekleşen görüşmede iptal edilen seçimlerde 30 bin oy alan Muhammer Aydın'ın adaylıktan çekilmesi ya da DSP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek olup olmayacağı konuları masaya yatırılacak.

Görüşmede destek için farklı formüllerin de ele alınabileceği belirtiliyor. 

Karşılıklı ağır sözler söylenmişti

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'liler için, "31 Mart seçimleri, mevcut iktidarın karşısına gerçek muhalefeti çıkaracak, sizin gibi çapsız, çıkarcı, kavgacı, itici siyaseti ve aktörlerini tribünlere gönderecektir." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de DSP'yi "Saray'ın partisi" olmakla suçlamıştı.

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