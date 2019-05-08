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“Hereke Kalesi’ni ‘yaşayan müzeye’ dönüşüyor

“Hereke Kalesi’ni ‘yaşayan müzeye’ dönüşüyor

Herke Kalesi'ni 'yaşayan müze'ye dönüştürme yolunda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarını Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt yakından takip ediyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Hereke Kalesi'nde restorasyon çalışmalarını incelerken, 640’lı yıllarda yapılan kalede adeta tarihi bir yolculuk ortamı oluşturacaklarını belirtti.

3. Etap çalışmalarında da sona gelindiği Hereke Kalesi’nde Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte incelemelerde bulunan Söğüt, çalışmaları yürüten ekipten gelinen nokta ve eksiklikler hakkında bilgi aldı.

Söğüt, “Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de bahsedilen bin 400 yıllık kaleyi tekrar gün yüzüne çıkarıyor olmak gerçekten bölgemiz için, ilimiz için önemli. Sadece dış görünüş olarak değil, ziyaret edenlerin tarihsel bir yolculuğa çıkacağı adeta bir yaşayan müze ortamı oluşturacağız” dedi.

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