HABER /  DÜNYA

"Öğrenci sayısı azaldı" diyen yetkililere "15 koyunu okula kaydederek" yanıt verdiler

"Öğrenci sayısı azaldı" diyen yetkililere "15 koyunu okula kaydederek" yanıt verdiler

Öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle sınıfın kapatılacağını açıklayan yetkililere yaratıcı yanıt veren Fransız Alpleri’ndeki bir kasaba, 15 koyunu sembolik olarak okula kaydetti.

Fransa'nın güney doğusundaki Crêts en Belledonne adlı kasabada bulunan ilkokulda, öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle bazı sınıfların kapanmasından korkan halk, çareyi 15 koyunu okula kaydetmekte buldu.

Halk harekete geçti

Öğrenci sayısının 266’dan 261’e düşmesi nedeniyle okulda bulunan 11 sınıftan birinin kapatılacağı duyurulunca halk harekete geçti.

15’ini resmen kaydettirdi

Okula köpeğiyle birlikte gelen yerel çobanlardan biri, sürüsündeki 50 koyundan 15’ini resmen kaydettirdi. Çoban, koyunların doğum sertifikalarını göstermeyi de ihmal etmedi. Koyunların okula kabul töreni de öğrenciler, öğretmenler ve aileler tarafından izlendi.

"Artık sınıfları kapatmak zorunda değiliz"

Bu girişime destek veren velilerden biri olan Gaelle Naval, "Artık sınıfları kapatmak zorunda değiliz" dedi. Naval, çocukların iyi eğitim almasından ziyade sadece sayıyla ilgilenen yetkilileri de eleştirdi.

Naval, bu ‘sefil durumla’ baş edebilmek için insanları mizah yoluyla harekete geçirebileceğini düşündüğünü belirtti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kapak' yanıtı: Sana kapak çoktan oldu haberin yok
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'kapak' yanıtı: Sana kapak çoktan oldu haberin yok
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen sanatçıların kaydını tuttu
Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı İmamoğlu'nu destekleyen sanatçıların kaydını tuttu
Fenerbahçe'de Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası
Fenerbahçe'de Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası
Yüzme yarışında skandal olay
Yüzme yarışında skandal olay
Mansur Yavaş Youtube'dan ihaleyi canlı yayınlatıyor
Mansur Yavaş Youtube'dan ihaleyi canlı yayınlatıyor
İBB'nin Twitter hesabından attığı mesaj sonrası resmen eridi!
İBB'nin Twitter hesabından attığı mesaj sonrası resmen eridi!
ÖNCEKİ HABERLER
19 Mayıs ne zaman resmi tatil mi 19 Mayıs'ta okullar tatil mi?
19 Mayıs ne zaman resmi tatil mi 19 Mayıs'ta okullar tatil mi?
Beşiktaş'tan görülmemiş protesto! Dünya konuşacak
Beşiktaş'tan görülmemiş protesto! Dünya konuşacak
Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?
Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında evli mi ikinci eşi kimdir?
Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için önemli tavsiyeler
Ramazan ayında bozulan uyku düzeni için önemli tavsiyeler
Beren Saat'in İmamoğlu'na destek paylaşımı sosyal medyayı salladı
Beren Saat'in İmamoğlu'na destek paylaşımı sosyal medyayı salladı
Oruçluyken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?
Oruçluyken hacamat yaptırmak orucu bozar mı?
Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek
Eljif Elmas'ın kaderini UEFA belirleyecek
e okul VBS sistemi girişi nasıl 2. dönem sınav sonucu sorgulama
e okul VBS sistemi girişi nasıl 2. dönem sınav sonucu sorgulama
Yorumlar 1 yorum