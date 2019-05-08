"Öğrenci sayısı azaldı" diyen yetkililere "15 koyunu okula kaydederek" yanıt verdiler

Öğrenci sayısındaki azalma nedeniyle sınıfın kapatılacağını açıklayan yetkililere yaratıcı yanıt veren Fransız Alpleri’ndeki bir kasaba, 15 koyunu sembolik olarak okula kaydetti.

Fransa'nın güney doğusundaki Crêts en Belledonne adlı kasabada bulunan ilkokulda, öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle bazı sınıfların kapanmasından korkan halk, çareyi 15 koyunu okula kaydetmekte buldu.

Halk harekete geçti

Öğrenci sayısının 266’dan 261’e düşmesi nedeniyle okulda bulunan 11 sınıftan birinin kapatılacağı duyurulunca halk harekete geçti.

15’ini resmen kaydettirdi

Okula köpeğiyle birlikte gelen yerel çobanlardan biri, sürüsündeki 50 koyundan 15’ini resmen kaydettirdi. Çoban, koyunların doğum sertifikalarını göstermeyi de ihmal etmedi. Koyunların okula kabul töreni de öğrenciler, öğretmenler ve aileler tarafından izlendi.

"Artık sınıfları kapatmak zorunda değiliz"

Bu girişime destek veren velilerden biri olan Gaelle Naval, "Artık sınıfları kapatmak zorunda değiliz" dedi. Naval, çocukların iyi eğitim almasından ziyade sadece sayıyla ilgilenen yetkilileri de eleştirdi.