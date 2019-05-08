Mansur Yavaş Youtube'dan ihaleyi canlı yayınlatıyor

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf belediyecilik için ihaleleri canlı yayınlatmaya başladı. Bugün de önemli bir ihale canlı veriliyor.

Ankara'da bugün yeşil alan bakım ve onarım ihalesi gerçekleşiyor. ANFA Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihaleye 1662 firma başvuru yaptı.

Altınpark'ta yapılan ihaleyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internet üzerinden canlı yayınlatıyor. Hem Ankara Belediyesinin Youtube kanalı üzerinden hem de ANFA'nın sitesinden canlı yayınlar veriliyor.

Mansur Yavaş ihaleyi attığı twitle duyurdu ve canlı yayın hakkında bilgilendirdi.