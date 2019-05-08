Hülya Uğur kaç yaşında kiminle evli gençlik hali bambaşka!

Hülya Uğur kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak edildi. Türkiye'nin ilk özel televizyona Star TV ekranlarında sunduğu hava durumu ile tanınan ve “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle akıllara kazınan Hülya Uğur şu an Bodrum'da sessiz sakin bir hayat sürüyor.

Türkiye'nin ilk özel televizyona Star TV ekranlarında sunduğu hava durumu ile tanınan ve “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle akıllara kazınan Hülya Uğur şimdi ne yapıyor? Son haline bakın...

Hülya Uğur... Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nin en havalı hava durumu spikeriydi. Sunduğu hava durumu kadar eğlenceli tavırları ve dillere pelesenk olan “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. Hülya Uğur şimdi ne yapıyor? Nerede yaşıyor? Son hali nasıl? İşte Türkiye'nin 'en havalı' hava durumu durumu spikeri Hülya Uğur'la ilgili her şey...

Bir dönemin ünlü hava durumu sunucusu Hülya Uğur, artık bir Bodrumlu... Zaman zaman da torunu Kaan'ı görmek için İstanbul'da boy gösteren Hülya Uğur'un son hali şaşırtıyor...

Dünya genelinde değişen iklimler nedeniyle hava durumu haberleri artık ana haberlerin en önemli gündemlerinden oldu.

Eskisi gibi hava durumunu anlatırken samimiyetiyle arz-ı endam eden sunucular da kalmadı. Onlardan birisi de Türkiye’deki ilk özel televizyon olan Interstar’ın hava durumu sunucusu Hülya Uğur’du…

İlk özel televizyonda çalışmanın heyecanıyla, samimiyeti, eğlenceli tavırları ve dillere pelesenk olan “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle öne çıkıyordu Hülya Hanım…

İklim bu kadar değişmezken, iş bu kadar zor değildi. Ancak o yine gaflara imza atmaktan geri durmuyordu.

Hülya Uğur televizyon ekranlarından uzaklaştı ve Bodrum'a yerleşti. Ancak iddialı halinden hiç taviz vermedi Hülya Uğur... Bodrum sokaklarında üç tekerli bisikletinin sepetine torunu Kaan’ı oturtmuş gezerken gazetecileri görünce “Bu bisiklete bindiğimden beri sepetli bisiklet satışı arttı” diyecek kadar halen iddialı...

BUGÜN EKRANDA OLSAYDI... “Bugün ekranlarda olsa hava durumunu acaba nasıl sunar?” diye merak edilen Hülya Uğur kendisiyle ilgili flaş itiraflarda bulunacak kadar da dobra bir isim...

BEN HİÇ TUTTURAMAZDIM... Hülya Uğur, “Ben de hava durumlarını hiç tutturamazdım. Bir yerden sonra hem şemsiyenizi hem de bikininizi yanınıza alın derdim."

"Yeni dönemin havaları tam da benim havalarım" diyen Hülya Uğur mevsim değişikliklerine gönderme yapıyor: "Demek ki geleceği 30 yıl önceden görmüşüm. Ama havalar nasıl olursa olsun herkesin havası iyi olsun yeter...”