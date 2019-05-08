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Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı

Abdurrahman Dilipak'ın dikkat çeken YSK yazısı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrarlaması kararı almasıyla ilgili kaleme aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

YSK İstanbul seçimlerini iptal etti milyonlar 23 Haziran'da sandık başına gidecek. AK Parti kararı demokrasiyi güçlendirecek bir adım olarak görürken, muhalefet, YSK üyelerini baskılara boyun eğmekle suçladı. 

Sonuçta kim kazanırsa kazansın Türkiye kaybediyor

Seçimin yenilenmesi kararı köşe yazarlarının da gündemindeydi.  "Ramazan'da da siyaset konuşacağız" başlıklı köşesinde YSK'nın kararını değerlendiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Seçim yorgunu” düştük. Ciddi bir “akıl tutulması” ile karşı karşıyayız. “Aklıselim”e ne oldu?" ifadelerini kullandı.

"Bu noktaya nasıl geldik?" diye soran yazar, hem iktidara hem de muhalefete eleştirdi. Dilipak yazısına şöyle devam etti:

"Herkes birbirini suçluyor ve kimse özeleştiri yapmıyor. Bu “Rezalet” durumu hep birlikte başardık! Sahi aynı seçmen, aynı sandık kurulu, aynı il - ilçe seçim kurulu, aynı zarfta 3 oy kullanıyorsunuz, o oyların sonuçlarından biri iptal, diğerleri devam! Bunun bir açıklaması olmalı.

YSK diyebilir ki, “Biz bize yapılan başvuru üzerinden inceleme yaptık.”  Ama kararların “efradına cami, ağyarına mani” olması gerek. “Kamu yararı” diye bir şey var!

Şunu da görelim, herkes, doğrudan ve dolaylı olarak YSK’ya baskı yaptı. Tehdit de yaptılar, akıl da verdiler, yol da gösterdiler. Az ya da çok herkes bu yanlışı yaptı. Medya ya da sosyal medya herkes “hukuk tanımaz” bir şekilde yönlendirmeye çalıştı.

Yargı bu “kuru gürültü”ye pabuç bırakmamalı. Ama sonuç ortada. Yargı sorunu çözmedi ve tartışmanın parçası oldu. Bu şartlarda kim olsa şaşalardı. Öyle oldu. Yazık, ayıp, günah.. Sonuçta kim kazanırsa kazansın, Türkiye kaybediyor."

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı

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