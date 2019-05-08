Avatar 2, 3 ve 4'ün vizyon tarihleri belli oldu

Walt Disney Stüdyoları, Fox'u bünyesine katmasıyla birlikte Avatar ve X-Men gibi serilerin de sahibi olmuştu. Bu sebeple dev şirket, merakla beklenen filmerinin vizyon tarihlerini duyurarak takipçilerine müjdeyi verdi.

Walt Disney'in yaptığı açıklamada 3 yeni Star Wars filmi ön plana çıktı. Filmin serileri için 2022, 2024 ve 2026 yılları vizyon tarihi için uygun görüldü. Üçlemenin ilk filmi 17 Aralık 2022'de sinemalarda olacak. Sonraki filmler de yine Noel tatil dönemlerinde yayınlacak.

Avatar'ın devam filmleri ise bir kez daha ertelendi. Bildiğiniz gibi Cameron, dört yeni Avatar filmi üzerinde çalışıyordu. Yeni planlara göre Avatar 2-3-4-5 filmleri sırasıyla 2021,2023,2025 ve 2027 yıllarında vizyona girecek. Filmlerin her bir yine aralık aylarında yani Noel tatil döneminde sinemada olacak. İşte duyurulan tarihler:

Avatar 2 - 17 Aralık 2021

Star Wars - 16 Aralık 2022

Avatar 3 - 22 Aralık 2023

Star Wars - 20 Aralık 2024

Avatar 4 - 19 Aralık 2025

Star Wars - 18 Aralık 2026

Avatar 5 - 17 Aralık 2027