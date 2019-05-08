Para 'VAR' huzur yok! Masa başı takıl parayı kap

Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda uygulanmaya başlanan VAR sistemi, tartışmaları bitirmedi ancak hakemlere iyi bir ek gelir sağladı.

2015 yılında başlayan profesyonel hakemlikle birlikte maaşa bağlanan hakemlerin gelirleri her geçen yükseldi. Akşam'ın haberine göre, 2017-18 sezonunda hakemlerin toplam geliri 7 milyon 784 bin 355 TL oldu. Bu sezon geçilen, VAR (Video Assistant Referee) sistemi hakemler için yeni bir gelir kapısı oldu.



En çok kazanan Barış Şimşek

20 bin TL aylık sabit maaşın yanı sıra, 10 bin TL maç başı ücret alan hakemler VAR görevleri için maç başına 4 bin 400 TL kazanıyorlar. Bu sezon 34 karşılaşma ile en çok VAR ve AVAR hakemliği yapan Barış Şimşek, toplam 149 bin 500 TL gelir elde etti.

Masa başı ek gelir kapısı

Cüneyt Çakır da VAR’da 26 maçta görev aldı. Çakır bu karşılaşmalardan 114 bin 400 TL gelir elde etti. Son derbinin tartışılan hakemi Bülent Yıldırım, 27 kez VAR başına oturdu ve toplam 118 bin 800 TL kazandı.



Zirvede Çakır var

Hakemlerin, aylık sabit maaş, maç başı gelirleri ve VAR hakemliğinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi’nden 8 bin dolar ve UEFA Avrupa Ligi’nden de 4 bin 142 dolar maç başı kazançları oluyor.



UEFA elit hake kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 maç yönetti. Çakır’ın bu kulvardan geliri yaklaşık olarak 340 bin TL civarında. Çakır, Türkiye’de 22 kez orta hakem ve 26 kez VAR hakemliği yaptı. Lig ve kupa maçlarından 220 bin TL kazanan Çakır, VAR’dan gelen 114 bin 400 TL ile yurt içi gelirini 334 bin 400 TL’ye çıkarttı. Çakır’ın 10 aylık maaşı Şampiyonlar Ligi geliriyle birlikte 874 bin 400 TL oldu.