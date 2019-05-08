HABER /  SPOR

İlkay Gündoğan'ın kehaneti gerçek oldu

İlkay Gündoğan'ın kehaneti gerçek oldu

Manchester City'nin Alman asıllı Türk oyuncusu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Liverpool'un, Barcelona'yı eleyebileceğini açıklamıştı. İlkay'ın bu tahmini tuttu.

DAZN'a konuşan Klopp'un eski öğrencisi İlkay, Liverpool - Barcelona maçı hakkında gelen soruya Liverpool'un ilk maçta 3 farklı yenilmesine rağmen Anfield'da dört farklı galip gelerek adını finale yazdırabileceğini söylemişti.

İlkay, "Bu eşleşme hakkında bir süre düşündüm ve henüz her şeyin bitmediğine inanıyorum. Liverpool'un sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiğini hayal edebiliyorum. Nedenini bilmiyorum ama Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörün, oyuncularını motive ederek Barcelona'yı bile tek maçta saf dışı bırakabileceğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dünya Ekonomik Forumu'dan Erdoğan Davos'a katılsın ısrarı
Dünya Ekonomik Forumu'dan Erdoğan Davos'a katılsın ısrarı
İstanbul seçiminin iptali doları fırlattı! İşte son durum
İstanbul seçiminin iptali doları fırlattı! İşte son durum
Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler
Bir kavanoz bal karşılığında aldıkları otomobili baştan başa yenilediler
Fatih Terim ölümsüz oluyor
Fatih Terim ölümsüz oluyor
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
Galatasaray'a Belhanda piyangosu
TBBM'ye girişte yüzler taranacak
TBBM'ye girişte yüzler taranacak
ÖNCEKİ HABERLER
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
Cenabet oruç tutulur mu cünüp olanın orucu kabul olur mu?
8 Mayıs evde bakım maaşları yatan iller sorgulama yeni
8 Mayıs evde bakım maaşları yatan iller sorgulama yeni
Oruçluyken boşalmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
Oruçluyken boşalmak orucu bozar mı Diyanet cevabı
THY'den seçim duyurusu! Ücretsiz değiştirilecek
THY'den seçim duyurusu! Ücretsiz değiştirilecek
Saadet Partisi İstanbul kararını verdi! Ekrem İmamoğlu'na destek mi verilecek?
Saadet Partisi İstanbul kararını verdi! Ekrem İmamoğlu'na destek mi verilecek?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Sine-i Millet nedir sine-i millete dönünce ne olur?
Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi
Temel Karamollaoğlu'ndan olay seçim açıklaması YSK'ya Rabia gödermesi
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 84. bölüm fragmanı
Yorumlar