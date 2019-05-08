İstanbul seçiminin iptali doları fırlattı! İşte son durum

Dolar/TL YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından 6 liradan 6.15 seviyesinin üzerine çıktı.

TL varlıkların satışı arttı, döviz değer kazandı. 1.5 aylık seçim nedeniyle analistler bütçe üzerindeki baskının artabileceği endişesine dikkat çekerken dış finans risklerine de vurgu yapılıyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, dün ekim ayından bu yana en yüksek seviyesi olan 6.20'ye kadar yükseldikten sonra 6.15 ile kapandı.

60 kuruşa yakın arttı

Böylelikle seçim öncesi son işlem günü olan 29 Mart'ta 5.58 olan kur, 5 haftalık belirsizlik sürecinde 60 kuruşa yakın arttı ve TL'de yüzde 10 üzerinde bir değer kaybı gerçekleşti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini tekrarlatma kararının ardından TL varlıklarının satışıyla Borsa İstanbul da 90 binli seviyelere gerileyerek 2019 yılındaki tüm kazanımlarını geri verdi.

Ayrıca gösterge 10 yıllık tahvil faizi de yükselerek 20 puanı aştı.

Sürecin ne getireceği konusunda endişe hakim

Sandık kurullarının aykırı oluşturulması nedeniyle tekrarlanacak İstanbul seçimleri nedeniyle uzmanlar ekonomi ve reform paketi için 1.5 aylık sürecin ne getireceği konusunda endişeli.

Risk faktörlerinin TL'deki baskıyı artırması bekleniyor

Analistler, S-400 ve F35 odaklı ABD ile ilişkiler, TCMB'nin döviz rezervleri üzerindeki güvensizlik ve yeniden start alan ticaret savaşları gibi risk faktörlerinin TL'deki baskıyı artırmasını bekliyor.

Dolar güne nasıl başladı?

8 Mayıs sabahı dolar güne yukarı yönlü başladı ve 6.17 üzerinde işlem görüyor. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.92 ve 8.08 TL'den el değiştiriyor.