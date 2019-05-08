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Fatih Terim ölümsüz oluyor

Fatih Terim ölümsüz oluyor

Galatasaray'ın başında 8. şampiyonluğuna yürüyen Fatih Terim'in heykeli Türk Telekom Stadı'na dikilecek.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-0 yenerek Medipol Başakşehir'i geride bırakarak zirveye kurulan ve son 3 haftaya lider giren Galatasaray'da bir yandan şampiyonluk hesapları yapılırken diğer yandan Fatih Terim'in heykeli dikilmesi için çalışmalar yapılıyor.
 
Fatih Terim ölümsüz olacak
Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin kutlama planlarının başında İmparator için yapılacak ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne yerleştirilecek heykel hazırlığı yer alıyor. Bu adımıyla Terim’i ölümsüzleştirecek olan yönetim taraftarın da duygularına tercüman olacak. Konunun şu an için tasarı aşamasında olduğu ve şampiyonluk kupası kaldırılır kaldırılmaz hayata geçirileceği öğrenildi.

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