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İran'dan nükleer tehdit: 2 ay içinde uranyum seviyesini artırırız

İran'dan nükleer tehdit: 2 ay içinde uranyum seviyesini artırırız

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Nükleer anlaşmada çıkarımız korunmazsa 2 ay içinde uranyum seviyesini artırırız" açıklaması yaptı.

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçilikleri 2015 nükleer anlaşma gereği durdurdurmuştu. İran, nükleer faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Tahran hükümetinin Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Büyükelçiliklerini nükleer faaliyetlere tekrar başlayacağı konusunda bilgilendirdiğini duyurdu. Tahran, anlaşmanın iptali için henüz erken olduğunu açıkladı. 

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.

Yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

Çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacak

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin, anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını dile getiriyor.

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