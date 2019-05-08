TBBM'ye girişte yüzler taranacak

TBMM'ye ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemleri yerleştirildi.

TBMM'de güvenlik önlemleri artırılıyor. TBMM'ye ziyaretçi girişlerinin gerçekleştiği Dikmen Kapısı'na yüz tanıma sistemleri yerleştirildi.

Akşam'da yer alan habere göre, sistem hem TBMM'ye toplu girişler hem de TBMM kapısında yapılan eylemlerde kişileri tanıyarak GBT'lerini çıkaracak. Bilgiler anında güvenlik operatörünün önüne düşecek.

Bu ay aktif hale getirilecek

TBMM yerleşkesine 360 derece çekim açısına sahip 500'den fazla kamera yerleştirilmesinin ardından, kayıtları alan toplu yüz tanıma sistemi de bu ay aktif hale getirilecek. Parti grup toplantılarının yapıldığı salı günleri TBMM'yi binlerce kişi ziyaret ediyor.

Termal kamera sistemi de devrede

Termal ve akıllı kameralar da, bazı vakalarda davranış tespitleri için kullanılacak. Aşırı gülen, aşırı tedirgin ve benzeri davranışlarda bulunanlann davranışlan kameraya takılacak. Şüpheli jestler ve mimikler dikkatle incelenecek.