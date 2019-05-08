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Uzungöl çamurdan kurtuluyor

Uzungöl çamurdan kurtuluyor

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Uzungöl çamur ve çukurdan kurtuldu.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Uzungöl’deki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını tamamladıklarını, alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı bozulan yolların ve çevre düzenlenmelerinin yenileme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Uzungöl Türkiye'nin en yoğun turist çeken turizm merkezi

Uzungöl’ün Türkiye’nin en yoğun turist çeken turizm merkezlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Zorluoğlu, turizm sezonu öncesinde bu önemli alandaki çalışmaların tümüyle tamamlamış olacağını kaydetti.
Aynı zamanda Uzungöl’de çok önemli altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

Uzungöl bu sezon ziyaretçilerini bekliyor

Bu sezon Uzungöl’de çok sayıda yerli ve yabancı turisti en iyi şekilde ağırlamak gayretinde olduklarını aktaran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Alt ve üst yapı çalışmalarının ardından yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını da on güne kadar tamamlayıp, inşallah Uzungöl’de eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla verimli bir turizm sezonu geçireceğiz” diye konuştu.

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